الشباب والرياضة تستأنف البرنامج التعريفي لمسئولى المديريات

استأنفت لليوم الثالث على التوالى وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ) البرنامج التعريفى لمسئولى المديريات على اجراء انتخابات برلمان الشباب الكترونيا بمشاركة 27 مديرية شباب ورياضة باستهداف مدير ادرة البرلمان والتعليم المدنى ، ومسئولى برلمانى ( الشباب - الطلائع ) بمركز تعليم مدنى الجزيرة.
وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من (4-1) من ديسمبر الجارى 2020 .
وتناول البرنامج شرح وتوضيح كل ما يخص العملية الانتخابية ، الضوابط والمعايير الخاصة باجراءات العملية الانتخابية على مستوى المحافظات ، تقسيم الدوائر الانتخابية ، عدد المقاعد لكل محافظة ( قائمة / فردى ) وفقا للكتلة التصويتيه بكل محافظة ، مواعيد اجراء الانتخابات على مستوى المرحلة الاولى والثانية .
كما تطرق البرنامج الى بعض الضوابط الأخرى ، والتعامل مع الحالات الخاصة بكل مديرية ، وطرح أسئلة متنوعة عن كيفية التصويت ، قبول الطعون ، وكيفية التقديم للترشح من خلال النائب او ما ينوب عنه ، والطعون التى تتم على فرد واحد من أفراد القائمة وهكذا .
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