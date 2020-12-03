رونالدينيو الدنمارك.. تعرف على أرقام أمير عادل بعد توقيعه رسميا لـ الزمالك

أعلن نادي الزمالك، اليوم، الخميس، تعاقده رسميا مع أمير عادل، لمدة 4 سنوات في صفقة انتقال حر.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، بأن أمير عادل وقّع لمدة أربع سنوات في إطار سعي لجنة الكرة بقيادة أيمن يونس لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأصبح أمير عادل أو "ألكسندر باكويسون" كما يطلق عليه في الدنمارك، ثاني صفقات ثاني صفقات الزمالك الرسمية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التونسي حمزة المثلوثي، القادم من نادي الصفاقسي.

ومن المقرر أن ينضم أمير عادل لتدريبات الزمالك، خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا للموسم الجديد 2020 - 2021.

يذكر أن باب القيد في مصر سيغلق يوم 6 ديسمبر الحالي، وفقا لقرار اتحاد كرة القدم المصري.

وتعد هذه المرة الأولى التي سيلعب فيها أمير عادل في مسابقة الدوري المصري، حيث عاش اللاعب معظم حياته في أوروبا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ أمير عادل 300 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

أمير عادل الملقب بـ رونالدينيو الدنمارك، من مواليد شهر مارس 1994، وهو من أب دنماركي وأم مصرية، وهو يحمل الجنسيتين المصري والدنماركية، وسبق له تمثيل الفراعنة.

يلعب أمير عادل في مركز الجناح الأيسر، أي سيكون بديلا للجناح المغربي أشرف بن شرقي، حال إتمام الصفقة.

الأندية التي لعب لها أمير عادل:

لعب أمير عدل من الأندية الأوروبية أبرزها فالكنبرج السويدي وبودو النرويجي وفيبورج الدنماركي ولنوركوبينج السويدي وكلمار السويدي وسارسبورج النرويجي.

أرقام أمير عادل خلال مسيرته:

خاض أمير عادل 198 مباراة خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية الأوروبية، سجل خلالهما 20 هدفا، وصنع 13 هدفا.