تعرف على قائمة منتخب "السلة" في كأس الأمم الأفريقية للشباب والشابات

استقرت مصر على قائمتها المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والشابات دون 18 عاما، التي تنطلق اليوم الخميس بصالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب: عمر الدياسطي- سليم العيسوي- مهاب عبد اللطيف-مؤمن أبوزيد-سيف الدين مصطفى-اسماعيل يوسف- بلال الشكيري- محمد المنسي- عبدالله أحمد-مالك عبد الجواد-عمر جنينه-محمد بهجت.

ويقود منتخب مصر للشباب، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه ايمن المطراوي ووائل بدر ومحمد ابوفريخة ومحمد عاطف.

ويترأس البعثة، عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

أما قائمة منتخب الشابات فتضم: فاطمة قابيل- سلمى بهجت-آية الفقى- ساندي عبد اللطيف-هاجر ياسين- حبيبة عبد الحميد- هالة ياسين-يارا حسين-منة الله الغريني-فريدة مسعد- ملك صادق-فريدة يوسف.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الشابات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفي هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار.

وتترأس البعثة، الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة ، بينما اعتذر الكونغو الديموقراطية عن المشاركة في البطولة، على مستوى الشباب ، وفيما يخص منتخب الشابات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

واسفرت قرعة البطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة تحت 18 عاما ، عن مواجهة بين منتخب مصر للشابات أمام مالي في الرابعة عصر اليوم الخميس، بينما يواجه منتخب الشباب نظيره الغيني في الثامنة مساءا.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.