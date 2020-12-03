محسن صالح: جمهور الأهلي بيدعي ويقول تسابيح

أشاد محسن صالح لاعب نادي الأهلي السابق ، بالنتائج التي حققها النادي الأهلي الفترة السابقة .

وغرد محسن صالح من خلال حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعى تويتر ، وعلق على الصورة قائلا : "في الموسم الماضي حقق الأهلي أصعب بطولة دوري بفريق جريح..وهذا الموسم فاز الأهلي بالبطولة بسهولة وبشكل مريح..وبالكأس السمرا اللي كانت دايما مطلب شعبي واضح وصريح..جمهور الأهلي بينادي وبيدعي ويقول تسابيح..كاس مصر يا بيبو والسوبر وبدون ترجيح " .

وبدأت الأجهزة الأمنية استعدادات مكثفة لتأمين نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش، المقرر إقامته باستاد برج العرب في الإسكندرية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وتؤمن "الأفريقية للأمن والحراسة" لاعبي الفريقين وأبواب الاستاد وطاقم التحكيم، مع وضع خطة أمنية لتأمين مراسم تسليم الجوائز والمنصة التي يحضر بها مسئولي الناديين.

ويلتقي في الثامنة من مساء السبت المقبل الموافق 5 ديسمبر الأهلي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر موسم 2019 / 2020، حيث تأهل الأهلي للمباراة النهائية عقب فوزه على الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي بنتيجة 2 / 1، بينما تأهل طلائع الجيش للنهائي بعد تحقيقه المفاجأة الثانية بالفوز على الزمالك 3 / 1.

ويبدأ فريق الأهلى اليوم، الخميس، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر المقرر لها السبت المقبل، ويرفض الأهلى التقليل من شأنها لفارق الإمكانيات والتاريخ لصالح الأحمر ضد الطلائع ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الطلائع فريق قوى بدليل أنه أطاح ببيراميدز والزمالك من بطولة الكأس وهو ما يؤكده دائمًا موسيماني للاعبيه خلال الفترة الحالية، ويخوض الأهلى مران اليوم بعدما حصل أمس على راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندري مساء أمس الأول، الثلاثاء، في نصف نهائي الكأس بهدفين لهدف...