تقارير مغربية تكشف الموعد الجديد للسوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

ذكرت تقارير صحفية مغربية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.

وبحسب ما جاء في صحيفة "LE 360" المغربية، فإن كاف استقر على إقامة مباراة السوبر الأفريقي في 18 من الشهر الجاري على أن تقام المواجهة في القاهرة.

وقال الموقع المغربي "يسير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في اتجاه تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان لتقام يوم 18 دسمبر الجاري بالقاهرة بدلا من 10 من الشهر ذاته". وأضاف التقرير "ومن المنتظر أن يعلن كاف عن إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر باستاد القاهرة".

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمكلفة بإدارة اتحاد الكرة كشف في وقت سابق عن إحتمالية إقامة مباراة السوبر قبل 19 من الشهر الجاري.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على غريمه الزمالك مساء الجمعة الماضي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحصل الفريق الأحمر على لقبه الأفريقي التاسع.

في المقابل، توّج فريق نهضة بركان بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد.