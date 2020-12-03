الرياضة

الدوري البرازيلي: فورتاليزا يتعادل مع كورينثيانز

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أحمد جودة - القاهرة - خيم التعادل السلبي على مباراة فورتاليزا مع ضيفه كورينثيانز باوليستا اليوم الخميس، في الجولة 24 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ونجح كورينثيانز في الخروج بنقطة التعادل رغم خوضه آخر عشر دقائق من المباراة بعشرة لاعبين لطرد جو الفيس دي أسيس.

كما أنهى فورتاليزا المباراة بعشرة لاعبين لطرد برونو ميلو في الدقيقة الأخيرة.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع فورتاليزا رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف عن كورينثيانز صاحب المركز العاشر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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