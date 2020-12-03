نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري البرازيلي: فورتاليزا يتعادل مع كورينثيانز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خيم التعادل السلبي على مباراة فورتاليزا مع ضيفه كورينثيانز باوليستا اليوم الخميس، في الجولة 24 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ونجح كورينثيانز في الخروج بنقطة التعادل رغم خوضه آخر عشر دقائق من المباراة بعشرة لاعبين لطرد جو الفيس دي أسيس.

كما أنهى فورتاليزا المباراة بعشرة لاعبين لطرد برونو ميلو في الدقيقة الأخيرة.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع فورتاليزا رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف عن كورينثيانز صاحب المركز العاشر.