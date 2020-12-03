نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تكون صفقة الزمالك القادمة من داخل بيراميدز؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسود حالة من الترقب بخصوص نبيل دونجا لاعب نادي بيراميدز، والذى ترددت أنباء قوية عن قرب انضمامه للزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكان المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف بقرار من وزير الرياضة قد اشار لإعلان مفاجأة خلال الساعات القادمة.

وترتبط مفاجأة مرتضي منصور بمصير دونجا وإعلان موقفه النهائي من الانضمام للزمالك من عدمه، خصوصًا أن اللاعب نفسه صرح برغبته في اللعب للزمالك.

يتمسك الزمالك بهذه الصفقة، إذ يأمل النادى فى التعاقد مع دونجا من أجل توفير بديل مميز فى منطقة خط الوسط خلال الموسم الجديد.

وكان فريق بيراميدز قد أعلن رفضه فى وقت سابق عن فكرة التفريط فى اللاعب باعتباره من العناصر الهامة والأساسية.