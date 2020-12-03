نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال في مأزق قبل مواجهة الفتح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مأزق كبير قبل المواجهة التي تجمعه اليوم الخميس بفريق نادي الفتح لحساب مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويعاني الزعيم من إصابة حارسيه الأساسيين عبد الله العيوب وحبيب الوطيان حيث غاب الأول منذ الجولة الخامسة وحل مكانة الوطيان الذي لعب مباراة النصر في الدوري وكذلك نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أن يصاب هو الآخر.

ويسعى الهلال لاستعادة صدارة الدوري من الشباب، حيث يحل في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف الشباب المتصدر بـ14 نقطة.