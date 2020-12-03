بسبب أمير عادل.. فشل صفقة انتقال أحمد الشيخ إلى الزمالك

أكـد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن صفقة أحمد الشيخ إلى الزمالك فشلت بنسبة كبيرة، ولن ينتقل إلى صفوف القلعة البيضاء.

وقال عمر ياسين في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "صفقة أحمد الشيخ لنادي الزمالك، فشلت بنسبة كبيرة ولن تتم بعد التعاقد مع أمير عادل، الذي سيتم قيده كلاعب مصري، بعد انتقاله مجانا وتوقيعه لمدة 4 سنوات".

وأضاف: "اسم ألكسندر ياكوبسن موجود في جواز السفر الدنماركي، ولكن اسمه المصري أمير عادل، وسبق وانضم لمنتخب مصر للشباب في 2013".

وأعلن نادي الزمالك، اليوم، الخميس، تعاقده رسميا مع أمير عادل، لمدة 4 سنوات في صفقة انتقال حر. وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، أن أمير عادل وقّع لمدة أربع سنوات في إطار سعي لجنة الكرة بقيادة أيمن يونس لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد. وأصبح أمير عادل أو " ألكسندر باكويسون" كما يطلق عليه في الدنمارك، ثاني صفقات ثاني صفقات الزمالك الرسمية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بعد التونسي حمزة المثلوثي، القادم من نادي الصفاقسي. ومن المقرر أن ينضم أمير عادل لتدريبات الزمالك، خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا للموسم الجديد 2020 - 2021. يذكر أن باب القيد في مصر سيغلق يوم 6 ديسمبر الحالي، وفقا لقرار اتحاد كرة القدم المصري. وتعد هذه المرة الأولى التي سيلعب فيها أمير عادل في مسابقة الدوري المصري، حيث عاش اللاعب معظم حياته في أوروبا. وتبلغ القيمة التسويقية لـ أمير عادل 300 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.