استمرار إيجابية مسحة محمود حمدي الونش

ظهرت نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالأمس في بلدته بمحافظة الشرقية.
وجاءت نتيجة المسحة إيجابية ليستمر اللاعب في العزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج.
ومن المقرر أن يخضع المدافع الدولي لمسحة طبية جديدة بعد 48 ساعة على أمل أن تتحول حالته لسلبية في الفترة المقبلة كي يعود للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.
وكان اللاعب غاب عن الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي ونصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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