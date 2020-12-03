صحفي مغربي يهاجم الكاف.. ويكشف موقف نهضة بركان من خوض السوبر الأفريقي

وتلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا رسميا من قبل نهضة بركان المغربي، خلال الساعات الماضية، يعترض فيه على قرار إقامة السوبر الأفريقي فى القاهرة.

هاجم الصحفي المغربي أمين العميري، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بسبب نقل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي إلى القاهرة.

وقال أمين العميري، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "الكاف ليس له الحق في نقل السوبر الأفريقي في القاهرة، لأنه يوجد عقد مبرم على إقامة المباراة في قطر".

وأضاف: "الكاف عاد 3 أو 4 سنوات للخلف بإقامة السوبر الأفريقي في بلد الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا، رغم وعده ببدء عهد جديد".

وتابع: "حالة التخبط الحالية بشأن مباراة السوبر، لن تكون في صالح الكرة الأفريقية".

وواصل: "اجتماع 10 ديسمبر سيحسم الجدل حول مكان إقامة المباراة، لكن أعتقد أن نادي نهضة بركان سيمتثل لقرار الكاف في النهاية".

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا، بينما سيلعب نهضة بركان باعتباره بطلا للكونفيدرالية.