صحفي مغربي يهاجم الكاف.. ويكشف موقف نهضة بركان من خوض السوبر الأفريقي

وتلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا رسميا من قبل نهضة بركان المغربي، خلال الساعات الماضية، يعترض فيه على قرار إقامة السوبر الأفريقي فى القاهرة.
وقال أمين العميري، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "الكاف ليس له الحق في نقل السوبر الأفريقي في القاهرة، لأنه يوجد عقد مبرم على إقامة المباراة في قطر".
وأضاف: "الكاف عاد 3 أو 4 سنوات للخلف بإقامة السوبر الأفريقي في بلد الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا، رغم وعده ببدء عهد جديد".
وتابع: "حالة التخبط الحالية بشأن مباراة السوبر، لن تكون في صالح الكرة الأفريقية".
وواصل: "اجتماع 10 ديسمبر سيحسم الجدل حول مكان إقامة المباراة، لكن أعتقد أن نادي نهضة بركان سيمتثل لقرار الكاف في النهاية".
ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا، بينما سيلعب نهضة بركان باعتباره بطلا للكونفيدرالية.
توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة الماضي، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.
وتعد مباراة الجمعة الماضي، هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب، فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.
وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي، أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.
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