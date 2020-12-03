بعد شفائه من كورونا.. الأهلي يستعيد محمد شريف قبل نهائي الكأس أمام طلائع الجيش

ظهرت نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها محمد شريف لاعب النادي الأهلي بعد اصابته بفيروس كورونا فور عودته من معسكر منتخب مصر بعد التوقف الدولي.

وجاءت نتيجة المسحة سلبية لتتاح للاعب إمكانية دخول معسكر الأهلي قبل لقاء نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش في الثامنة من مساء السبت على ملعب برج العرب في نهائي كأس مصر.

وتأهل طلائع الجيش إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح الجيش بذلك في تأهله إلى السوبر المصري أيضا لمواجهة الأهلي للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد.