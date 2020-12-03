غزل المحلة يتعاقد مع النيچيرى ايمانويل اجبيتور

فى واحدة من الصفقات المميزة .. نجح نادى غزل المحلة العائد مجددا إلى الدورى الممتاز هذا الموسم فى التعاقد مع اللاعب النيچيرى ايمانويل اجبيتور لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر لتدعيم الفريق خاصة فى مركز خط الوسط. يذكر أن ايمانويل اجبيتور لعب لكل من أندية الشمس ، اهلى طرابلس ، الداخلية و انبى. حضر التوقيع كابتن خالد عيد المدير الفنى لنادى غزل المحلة ووكيل اللاعب أحمد حماد. ونجح غزل المحلة فى التأهل لدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم بعد غياب طويل بعد الفوز على الأوليمبى بهدفين دون مقابل . وسبق لغزل المحلة الفوز بلقب الدوري الممتاز موسم 72/73 .

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