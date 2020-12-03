وزير الرياضة: الجميع سيتمتع بجو رائع في مصر خلال مونديال اليد 2021

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد تلقت دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد كثيرا على قدرة مصر في تنظيم كافة الأحداث الرياضية.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا إلى أن اللجنة العليا يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وهو ما يؤكد الدعم الكبير، الذي تتلقاه البطولة.

وأشار إلى أن العام الحالى شهد أحداث كثيرة بسبب فيروس كورونا ولكننا علينا التحدي والتعاون من أجل تنظيم البطولة في بيئة صحية سليمة مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية بدقة عالية للحفاظ على المشاركين في البطولة.

وأشار إلى تم تشكيل فريق عمل طبى لتطبيق الإجراءات باهتمام كبير.

وأشار إلى أن مصر نجحت في تشييد بنية تحتية كبيرة بعد بناء ٣ صالات جديدة في العاصمة الإدارية وبرج العرب وأكتوبر وهو ما يؤكد قدرة مصر التنظيمية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مصر ستبذل قصارى جهدها النجاح البطولة مؤكدا أن الجميع سيتمتع بالجو الرائع في مصر في توقيت إقامة البطولة.