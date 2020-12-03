داعب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الحاضرين للمؤتمر الصحفي لبطولة العالم لكرة اليد، المنعقد حاليًا في الهيئة العامة للاستعلامات. تفاجأ الحضور بتأخر عزف النشيد بسبب عطل فني، ليتلافى وزير الرياضة الموقف ويطالب الحضور بغناء النشيد حتى بدأ عزفه. يحضر المؤتمر وزير الشباب والرياضة، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعدد من رؤساء اتحادات الدول المشاركة عبر الفيديو كونفرانس. ويشهد المؤتمر الإعلان عن جميع تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد يناير 202. وتتضمن فعاليات المؤتمر التواصل عبر الفيديو كونفرانس مع جميع رؤساء الاتحادات الوطنية لكرة اليد للدول المشاركة في البطولة. وسيتم خلال المؤتمر استعراض خطط الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بوزارة الصحة المصرية، وذلك فيما يتعلق باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المشاركين فى البطولة وعرض خطة التواجد الجماهيرى ومنظومة التذاكر لجميع الصالات وعرض تقديمي يتضمن آخر تطورات الصالات المستضيفة للبطولة وصالات التدريب الفرعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقف طريف في افتتاح مؤتمر مونديال اليد 2021.. ووزير الرياضة يتدخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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