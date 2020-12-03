تحدٍ كبير.. رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد يكشف عن الإجراءات الصحية لاستضافة البطولة

أكد د. حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد أن الوضع فى كل أنحاء العالم تأثر بانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوضع الحالى تحد كبير للحكومة المصرية.

وأوضح حازم خميس خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن اللجنة الطبية تحرص على متابعة كل الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بدراسة وضع الجائحة فى كل الدول المشاركة فى البطولة بالإضافة إلى وضع التوصيات الخاصة باللجنة الطبية.

وأشار إلى أن كل فرد سيتواجد ويصل إلى مصر سيكون معه نسخة من تحليل pcr ويكون العينة سلبية فضلا عن خضوعه لبعض الفحوصات الطبية.

وأوضح الهدف الأساسى هو الحفاظ على كل المشاركين فى البطولة مشيرا إلى أنه فى حالة ظهور أى حالة اشتباه سيتم عزله فى الفندق المقيم به فضلا عن تقسيمهم أيضا سواء فى حالة ظهور أعراض أو عدم ظهور أعراض.

وأشار إلى الاتحاد الدولى سيقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على كل العناصر سواء فى الملعب أو فى فندق الإقامة أو أماكن المواصلات.