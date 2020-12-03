غدًا.. انطلاق الملتقى الوطني الأول لأسر اللاعبين بالأولمبياد الخاص المصري

تنطلق غدًا الجمعه فعاليات الملتقى الوطني الأول لأسر اللاعبين بالأولمبياد الخاص المصري عبر المنصة الافتراضية زووم.

وأكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن هذا الملتقى يعتبر ضمن سلسلة من الملتقيات التي تم إقامتها خلال الفترة السابقة، الأول كان للاعبين القادة والثاني للشباب القادة من غير المعاقين والملتقى الحالي تم تخصصيه لأسر اللاعبين بالأولمبياد الخاص المصري.

وآشار "تهامي" إلى أن الهدف الآساسي من إقامة الملتقى هو تفعيل دور شبكة دعم الأسر في التغلب على الصعوبات التي تواجههم وكذلك مد يد العون لهم جميعًا من أجل التشاور في كل الأمور التي تخص أبنائهم من أبطال الأولمبياد الخاص.

وعن موضوعات الملتقى أشار طارق النجار مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص المصري إلى أن الملتقى سيشمل عددا من المحاور الهامة حول التدخل المبكر ودوره في تطوير المهارات المختلفة، وأبرز الحقوق والواجبات لذوي الإعاقات الفكرية بالقانون، والمهارات الفنية والحرفية وآثرها في تنمية مهارات لاعبي الاولمبياد الخاص، والتعامل مع الضغوط النفسية والتحديات التي تواجهها الأسر، وقواعد التغذية الصحية السليمة للاعبي الأولمبياد الخاص بالأضافة إلي الرياضة في الأولمبياد الخاص وأهميتها وأبرز المشكلات التي تواجهها الأسر في المسابقات وختامًا لاستعراض نجاحات الأولمبياد الخاص المصري خلال الفترة السابقة.

ويحاضر في الملتقي نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة، كما يستعرض الملتقى عددًا من التجارب الناجحة بمشاركة عددًا من أسر وعائلات اللاعبين بالأولمبياد الخاص المصري.

ومن المقرر، أن يستمر الملتقى لمدة يومان متتاليان خلال الفترة من 4 وحتى 5 من ديسمبر الجاري بمشاركة عدد من الشباب القادة بمحافظات مصر المختلفة.