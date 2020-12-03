حسن مصطفى يؤكد إقامة مونديال اليد2021 في موعده

أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن بطولة كأس العالم هى اول بطولة تنطم بحضور ٣٢ منتخبا لأول مرة فى تاريخها.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى المعقد حاليا أن العالم كله تأثر بفيروس كورونا ولكن الاتحاد الدولى لكرة اليد تعامل مع الحكومة المصرية من أجل إقامة البطولة فى موعدها مشيرا إلى أن الكثير من العاملين فى الرياضة دخلهم الأساسى من إقامة البطولات.
وأوضح أن الاتحاد الدولى تمسك بإقامة البطولة من أجل محبى الرياضة وللتاكيد على أن لاتحاد والعالم قادر على اقامة البطولات.
وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل للتصدى لوباء فيروس كورونا ضم الكثير من المسئولين بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية والاطمئنان على كافة الإجراءات وبالفعل تم إرسالها إلى كل الاتحادات مشيرا إلى أن الاتحاد الدولى وضع لوائح خاصة بفيروس كورونا.
ووجه حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة ايد الشكر إلى الحكزمة المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ما تم تقديمه لتنظيم بطولة كأس العالم فى مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير المقبل.
وأوضح رئيس الاتحاد الدولي لليد ان 31 دولة أكدت حضورها لمصر والمشاركة فى كأس العالم.
وشدد على ثقة الاتحاد الدولى فى نجاح البطولة مشددا، على اهتمام الاتحاد الدولى بصحة جميع العاملين فى البطولة من لاعبين ومنظمين وعمال وغيرهم.
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