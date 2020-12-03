نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزمة المالية الطاحنة تهدد بقاء نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بشأن تجديد واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال عمر، أن متوسط الميدان التونسي فرجاني ساسي طلب من إدارة المارد الأبيض الحصول على 2 مليون و 250 ألف يورو سنويا من أجل التجديد لنادي الزمالك.

وتابع في تصريحات إذاعية عبر برنامج ملعب الصقر: "حديث مسئولي الزمالك الحاليين بوجود أزمة مالية، وهناك مطالب لبعض اللاعبين، بالحصول على مستحقات مالية، والأندية لا تقف على أي لاعب، ومن الوارد رحيل أي لاعب مستقبلًا عن النادي الأبيض".

وأنهى : "فهل من الممكن أن يستفيد الزمالك من العروض المقدمة للتعاقد مع مصطفى محمد أو أحمد سيد زيزو، أو أشرف بنشرقي، وهناك فرجاني ساسي لو أراد عدم تجديد عقده، فهناك إمكانية لبيع عقده قبل يناير، بدلا من رحيله مجانًا".