نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سرس الليان والزرقا وحكام المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل مباراة فريق سرس الليان بقيادة أسامه حجاج، وفريق الزرقا بقيادة طارق الصاوي، بملعب سرس الليان، بالجولة الثانية، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

ويبدأ سرس اللقاء بتشكيل مكون من، أحمد رزق، حلمي أحمد، علي صلاح عشري، أحمد عيد، محمد سعيد كشري، أحمد طلعت، أحمد بديوي، محمد خيري، محمد حسين تريكة، احمد عصام شيكو، محمد رمضان حلة.

البدلاء، أمين عبد الموجود، محمود شيحه، أحمد عبد الله بيعه، محمد عبد الرحمن عنيه، السيد منير، شريف هيكل، نادر النويهي، أحمد جمال، أحمد سعيد.

وجاء تشكيل الزرقا مكون من، عبد الرحمن رخا، أحمد سمير موسى، أحمد عبد الفتاح، محمد عوض الله، محمد عادل مانجا، أحمد أمين، نانا فيدال، محمد السعيد، محمود عبد العليم عوكل، حسام محمد جمالية،محمد عصام.

البدلاء، مصطفى حمودة، أحمد ابراهيم، محمد شعبان، محمد أبو سليمه، أحمد علي، وليد بدران، ريتشارد، محمد منصور، حسام فتحي.

حكام المباراة

سعيد حمزة - أسامه السيد - كريم يونس - كريم الدمرداش .

مراقب الحكام : السيد رمضان