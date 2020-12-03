الأهلي يكشف موقف مروان محسن النهائي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمسكه الشديد ببقاء مروان محسن في صفوف الفريق.

وقال الجهاز الفني، إن ما تردد حول هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، مشددا أن مروان محسن من اللاعبين المميزين داخل الفريق، ولهذا تم تجديد عقده في نهاية الموسم الماضي لقناعة الجهاز بإمكانياته ودوره المؤثر مع الأهلي خاصة في المرحلة الحالية والتي تشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي والإفريقي.

وأوضح الجهاز الفني للأهلي، أن ترديد مثل هذه الشائعات في هذه الفترة يهدف إلى ضرب استقرار الفريق، قبل خوض المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، أمام طلائع الجيش، مساء يوم السبت القادم، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

ووجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إنذارًا شديد اللهجة للاعبيه عقب مباراة الاتحاد السكندري التي حسمها المارد الأحمر 2-1 وتأهل لنهائي مسابقة كأس مصر المقرر لها بعد غد السبت.

وعقد موسمياني محاضرة مصغرة مع لاعبيه عقب المباراة ظهر فيها غاضبًا بشدة رغم الفوز على زعيم الثغر والتأهل لنهائي بطولة كأس مصر، وقال المدرب الجنوب أفريقي للاعبيه: "حققتم إنجازًا بمعنى الكلمة وهو الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا ولكن أمامنا بطولة أخرى ويجب التركيز فيها وحسمها".

وأضاف: "أنتم تلعبون في الأهلي الذى لا يعرف سوى لغة البطولات وما حدث لا أريد تكراره.. لدينا مهمة صعبة أمام فريق قوي أقصى ثاني وثالث الدوري وهو طلائع الجيش ويجب تحقيق لقب كأس مصر".

ورغم كلمات موسيماني القاسية، لكن الحقيقة أن المدرب أراد تعنيف لاعبيه فقط لغلق ملف الاحتفالات ويكون لديه خبرات التواجد في فريق كبير بحجم الأهلي، وهو يدرك أن الفوز بدوري أبطال أفريقيا أهم حدث للجماهير الحمراء.