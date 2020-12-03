وديا.. البنك الأهلي يواجه منتخب الشباب استعدادا للممتاز

قرر الجهاز الفنى لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف خوض تجربة ودية جديده أمام فريق منتخب مصر للشباب غدا الجمعة في الثالثة عصرا بملعب الشرطة بالعباسية ضمن استعدادات الفريق لخوض مباريات الدوري المصري الممتاز التي ستنطلق في الحادي عشر من الشهر المقبل ويفتتح الفريق مبارياته أمام وادي دجله بملعب الشرطة بالعباسية .

وكان فريق البنك الأهلي قد حقق الفوز في أولي التجارب الودية داخل معسكر اعداد الفريق بالاسماعيليه ،حيث حقق فريق البنك الأهلي الفوز علي فريق الشهداء بالاسماعيليه بثلاثة أهداف للاشيء بتوقيع كلا من أحمد علي هدفين وأحمد ياسر هدف ،ضمن إستعدادات الفريق للدورى الممتاز .

الإسماعيلي يفوز علي البنك الأهلي وديا

وكن قد خسر بالمواجهة الثانية التي جمعت الاسماعيلي والبنك الأهلي علي ستاد الاسماعيليه العريق والتى انتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف افتتح اري بابل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 14 من زمن شوط المباراة الأول وعقب هدف الإسماعيلي القائم يحرم فريق البنك من هدف محقق واستمرت هجمات البنك الأهلي تجاه مرمي الإسماعيلي لكن دون خطوره ومع انطلاق احداث شوط المباراة الثاني أضاع أحمد ياسر ركلة جزاء لفريق البنك وتبادل كلا الفريقين الاستحواذ حتي تمكن محمد الشامي من إحراز هدف الإسماعيلي الثاني وقبل نهاية المباراة بخمسة دقائق احرز محمد بسيوني هدف البنك الأهلي لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف للبنك الاهلي .

وانتهت المواجهة الودية الثالثة للفريق بالتعادل الإيجابي بين فريق البنك الأهلي والإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في ثالث تجارب الفريق الودية . احرز هدف الإنتاج الحربي باسم مرسي وأدرك أحمد علي هدف التعادل لفريق البنك الأهلي .

وكان قد قرر الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف التوجه إلى الإسماعيلية ،للدخول في معسكر إعداد استعداد للدورى الممتاز .

ووفرت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار علي توفير معسكر متميز يحقق أهداف النادي والجهاز الفني من المعسكر .

وسبق أن أعلن البنك الأهلي عن ضم العديد من اللاعبين عقب الصعود للدورى الممتاز، وهم "فادي فريد لاعب أسوان، وأحمد ياسر، وبهاء مجدي من المصري، إضافةً إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين من المقاصة، ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، وشادي رضوان، ومحمد فخري لاعبي الأهلي".

يشار إلى أن فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم، صعد للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه، ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.

وكان قد قرر مسئولو مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار الااستغناء عن 21 لاعبا من قوام الفريق الأساسي قبل إرسال القائمة الأولى بساعات قليلة .

وعلم "دوت الخليج " أن المدير الفنى محمد يوسف قرر الإبقاء علي 7 لاعبين فقط من أصحاب إنجاز الصعود وهم "حسام الصانع ،وأحمد صبحي ، ومحمد حامد ، وأمير مدحت ، وعلي صابر ، ومحمد لعبة ، ومحمد مصطفي ". وقرر الااستغناء عن كل من "حمادة جلال ،ومصطفى عبد الستار ،ونادر السيد ،وطارق مصليحي ، وأحمد محمد ،ومحمد عبد الرحمن ، وعمرو عزت ،ومحمد فوزي ،والسيد منير ،وأمير زناتي ،ومحمود جمعة،وإسلام صلاح سولاري، وأحمد صبحي،وأحمد جمال ،وسمير ممدوح ، وعمرو سمير ،أحمد طارق ، وباهي زناتى ،وعبد الوهاب محمد، وماجد عادل ،ومحمود عبد المجيد .