أخبار الرياضة.. استبعاد رباعي الأهلي من نهائي كأس مصر بسبب كورونا.. والزمالك يجهز مفاجأة لـ جماهيره

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من الأخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

ظهرت نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها رباعي النادي الأهلي وليد سليمان وأحمد ياسر ريان وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج "زملكاوي"، عن تفاوض نادى الزمالك مع لاعب آخر على أن يتم حسم الصفقة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

قررت لجنة الكرة بنادي الزمالك تعديل عقد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض.

رفض أحمد سيد زيزو نجم الزمالك التصريحات التى أدلى بها محمد حبشى وكيل أعمال السويسرى جروس المدير الفنى السابق للفريق الأبيض والتى ادعى فيها وكالته لزيزو.

أكـد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن صفقة أحمد الشيخ إلى الزمالك فشلت بنسبة كبيرة، ولن ينتقل إلى صفوف القلعة البيضاء.

وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إنذارًا شديد اللهجة للاعبيه عقب مباراة الاتحاد السكندري التي حسمها المارد الاحمر 2-1 وتأهل لنهائي مسابقة كأس مصر المقرر لها بعد غد، السبت.

تمسك نادي نهضة بركان المغربي، بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، بمواجهة النادي الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، في العاصمة القطرية الدوحة، خلال لقاء السوبر الإفريقي المرتقب.

أعلن نادي الزمالك صباح اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعب الدنماركي صاحب الأصول المصرية أمير عادل في صفقة انتقال حر.

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع إدارة صن داونز، لضم الأوروجوياني جاستون سيرينو، خلال فترة الانتقالات الصيفىة الحالية.