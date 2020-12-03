نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترى لجنة التخطيط بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أن نجم القلعة الحمراء لا توجد اي حاجة لبقاءه في صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

وطالب محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء والتي تضم زكريا ناصف أن مروان محسن بات غير مؤثر مع القلعة الحمراء وفشل في إستغلال جميع الفرص التي حصل عليها مؤخراً.

وأكدت اللجنة في الإجتماع الأخير لها أن مروان لم يساهم في حصول الفريق على أي من البطولات التي توج بها مؤخراً وظهر بمستوى سيء للغاية ضد نادي الإتحاد في كأس مصر.

ويرى صالح أن الأهلي يجب عليه ان يخرج مروان من حساباته حتى شهر يناير المقبل لإتاحته على قائمة المغادرين والإعتماد على ثنائي الشاب صلاح محسن وأحمد ياسر ريان وأوصى محسن بعدم تفعيل عقد مروان الذي وقعه منذ عدة أشهر