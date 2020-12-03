نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي يقترب من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك خطوة منتظرة من إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي للانتقال إلى برشلونة الإسباني في يناير المقبل.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن جارسيا البالغ من العمر 19 عامًا يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي وحاول برشلونة التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن المطالب المالية للمان سيتي أفسدت الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يعاني بشدة على الصعيد الدفاعي في ظل إصابة الثلاثي جيرارد بيكي رونالد أراوخو وصامويل أومتيتي ويحتاج إلى دعم في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جارسيا سيبلغ مديره الفني بيب جوارديولا وإدارة مانشستر سيتي برغبته في الرحيل إلى برشلونة في يناير المقبل وعدم الانتظار حتى نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيكون مطالبا كذلك بالتخلي عن بعض اللاعبين الذين لا يحتاجهم كومان من أجل توفير المال اللازم لتدعيم صفقات الميركاتو الشتوي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن لاعبين على رأسهم جونيور فيربو وكارليس ألينيا وصامويل أومتيتي وربما مارتن برايثوايت قد يكونون حلًا أمام الإدارة لجلب المال.