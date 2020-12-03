الرياضة

استمرار إصابة ثنائي منتخب الشباب بفيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد ماهر المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الشباب عن آخر الإستعدادات الخاصة ببطولة شمال أفريقيا التي ستقام في العاصمة التونسية.

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا في تونس خلال الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات تونس ومصر والمغرب وليبيا والجزائر.

وقال ماهر في تصريحات إذاعية "استمرار إيجابية المسحة التي خضع لها ثنائي المنتخب محمد شحاتة ومحمد أشرف اليوم، وهما من العناصر الأساسية".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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