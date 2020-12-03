نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار إصابة ثنائي منتخب الشباب بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد ماهر المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الشباب عن آخر الإستعدادات الخاصة ببطولة شمال أفريقيا التي ستقام في العاصمة التونسية.

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا في تونس خلال الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات تونس ومصر والمغرب وليبيا والجزائر.

وقال ماهر في تصريحات إذاعية "استمرار إيجابية المسحة التي خضع لها ثنائي المنتخب محمد شحاتة ومحمد أشرف اليوم، وهما من العناصر الأساسية".