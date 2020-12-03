نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرنسية ستيفاني فرابارت تدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باتت الفرنسية ستيفاني فرابارت أول سيدة في التاريخ تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن أدرات لقاء يوفنتوس ضد دينامو كييف يوم أمس الأربعاء والتي إنتهت بفوز البيانكونيري بثلاثة أهداف نظيفة.

وكانت فرابارات (36 عاما) أول سيدة تتولى إدارة مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، كما أدارت المباراة التي انتهت بفوز ليفربول الإنجليزي على تشيلسي 5 / 4 بضربات الجزاء الترجيحية، في كأس السوبر الأوروبي 2019.

كذلك كانت فرابارت حاضرة في التحكيم في مباراتي ليستر أمام زوريا لوجانسك وغرناطة أمام أومونيا في الدوري الأوروبي هذا الموسم.