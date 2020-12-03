نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الريدز يُثني على أداء محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الهولندي بيب ليندرز المدرب المساعد لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي السر وراء تحول محمد صلاح لأحد نجوم الريدز خلال المواسم الماضية.

ونقلت صحيفة " ليفربول إيكو " حديث ليندرز عن صلاح والسر الذي قاده ليكون واحد من أبرز المهاجمين في العام حيث أكد أن صلاح موهوب للغاية فيما يخص إنهاء الهمات وعقليته رائعان للغاية في هذه اللحظات".

ومنذ وصول صلاح لقلعة أنفيلد في صيف 2017، حقق الفرعون العديد من الألقاب على المستوى الفردي والجماعي مع الريدز، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

إلى جانب حصوله على جائزة رابطة الدوري الإنجليزي لأفضل لاعب في 2018، والتتويج بالحذاء الذهبي في موسمين متتاليين، وسجل صلاح صاحب الـ28 عامًا 104 هدفًا في 168 مباراة، وسجل بالفعل 10 أهداف في 16 مباراة هذا الموسم 2020/2021 مع ليفربول.