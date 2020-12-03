السيناريو الأسود يطارد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني سيناريو كارثي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد السقوط أمام شاختار الأوكراني بهدفين دون رد، أول، أمس، الثلاثاء، بهدفين دون رد.

ويعاني ريال مدريد محليا وأوروبا خلال الفترة الأخيرة، حيث فشل في تحقيق الفوز في آخر مباراتين في الدوري الإسباني بتعادله مع فياريال 1 - 1، وخسارته أمام ألافيس 2 - 1، بالإضافة إلى سقوطه أما شاختار في دوري الأبطال .

ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، فإن زيدان الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، قد تتم إقالته، حال الخسارة أمام إشبيلية، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإسباني.

وأشارت التقارير، أن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل في البحث عن بدائل للمدرب الفرنسي، لافتة إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام وإسبانيول السابق، وأيضًا راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الشباب لريال مدريد ضمن حسابات رئيس النادي الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في مسابقة الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد في المركز الثالث بـ 7 نقاط في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

الدوري الإسباني لا يزال طويلا، وبإمكان ريال مدريد تعويض النقاط التي فقدها، أما دوري أبطال أوروبا، فليس أمام ريال مدريد سوى الفوز في المباراة المقبلة، من أجل التأهل إلى الدور المقبل.

السيناريو الأسود يواجه ريال مدريد دوري أبطال أوروبا:

كل الاحتمالات مفتوحة أمام ريال مدريد، سوء التأهل إلى الدور المقبل من دوري الابطال، أو اللعب في الدوري الأوروبي، أو الإقصاء القاري هذا الموسم.

ريال قد يتأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا كمتصدرا للجموعة الثانية حال، فوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة المقبلة، مع تعادل، شاختار أمام إنتر ميلان.

لكن في حال تعادل ريال مدريد في أمام بوروسيا موشنجلادباخ، مع تحقيق شاختار نتيجة إيجابية أمام إنتر ميلان، سيودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا ويهبط إلى الدوري الأوروبي، بعد احتلاله المركز الثالث.

السيناريو الثالث " السيناريو الأسود" هو هزيمة ريال مدريد أمام بوروسيا موشنجلادباخ، وفوز إنتر ميلان على شاختار، حيث سيتراجع ريال مدريد إلى المركز الرابع وقتها، ويفقد أيضا فرصة اللعب في الدوري الأوروبي.