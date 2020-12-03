فقد الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق ورئيس لجنة الحكماء الحالى بالزمالك نجل شقيقه اللواء عمرو درويش الذى وافته المنية منذ قليل.

وفارق اللواء عمرو درويش رئيس أكاديمية كرة اليد بنادى الزمالك الحياة اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا اللعين. وتتوجه أسرة الدكتور كمال درويش الآن الى مدافن العائلة على طريق العين السخنة لتشييع جثمان الفقيد الراحل اللواء عمرو درويش . وتقدمت اللجنة المؤقتة التى تدير الزمالك بالعزاء فى الفقيد للدكتور كمال درويش وأسرته .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ كورونا .. وفاة نجل شقيق رئيس لجنة الحكماء بالزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.