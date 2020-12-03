خطة كومان.. برشلونة يبدأ التجهيز لمرحلة ما بعد ميسي

بدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة في التجهيز لمرحلة ما بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، باستغلال بعض المباريات السهلة لاختبار أداء الفريق بدون البرغوث الأرجنتيني.

كومان يدرك تماما أن ميسي قد يكون خارج أسوار نادي برشلونة خلال الأشهر المقبلة، لذلك قام باستبعاده آخر جولتين من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أمام دينامو كييف الأوكراني، وفيرينكفاروس المجري، من أجل تجرة اللعب بدونه.

وحقق كومان هدفين من وراء استبعاد ميسي، الأول هو تجربة خطط جديدة بدون تواجد النجم الأرجنتينين والثاني هو إراحة اللاعب في ظل ضغط المباريات.

ورغم تأثير ميسي الكبير على برشلونة، إلا أن الفريق ظهر بشكل جيد بدونه في آخر مباراتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث اكتسح دينامو كييف برباعية نظيفة الأسبوع الماضي خارج الديار، وفاز على فيريكفاروس المجري بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو.

مستقبل ميسي لا يزال غامضا مع برشلونة، حيث ينتهي عقد اللاعب مع النادي الكتالوني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه.

ميسي كان قرييا من الرحيل عن برشلونة، خلال الصيف الماضي، إلا ان جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لإدارة برشلونة اشترط على اللاعب دفع 650 مليون يورو" قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقده" من أجل الرحيل.

ورغم رحيل بارتوميو العدو الأول لـ ميسي في نادي برشلونة، إلا أنه يوجد أي تطورات حتى الآن بشأن تجديد عقده.

وشارك ليونيل ميسي في801 مع برشلونة، حيث يمتلك سجلا تهديفيا أسطوريا والذي بلغ 678 هدفا، بمعدل 0.85 هدف للمباراة، و640 خلال 743 مباراة رسمية، ليتقرب أكثر من رقم أسطورة النادي تشافي هرنانديز، أكثر من ارتدى القميص الكتالوني برصيد 767 مباراة.

برشلونة يمتلك العديد من النجوم الذين بإمكانهم التألق في خط الهجوم، بعد رحيل ميسي، مثل عثمان ديمبلي وفيليبي كوتينيو وأنطوان جريزمن، وفاتي، لكن هذا سيتطلب جهدا كبير من كومان لانصهار الرباعي مع بعضهم في خط الهجوم.

عثمان ديمبلي لم يقدم المستوى المنتظر منه منذ قدومه إلى برشلونة في صيف 2017، وأيضا كوتينيو منذ مجيئه في شتاء 2017، وجزيزمان في صيف 2018.

البعض يرجع سوء مستوى هذا الثلاثي إلى وجود ميسي، الذي تكون له الأفضلية في خط الهجوم دائما، حيث يمرر له الجميع، كما أنه يسدد الركلات الحرة وركلات الجزاء، فهل يستطيع كومان إعادة توظيف اللاعبين للاستفادة منهم بأفضل شكل ممكن حال رحيل ميسي؟