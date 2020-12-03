نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم أستون فيلا السابق يواصل هجومه على "تريزيجيه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم نجم أستون فيلا السابق، جابرييل أجبونلاهور نجم مصر ونادي الفيلانز، محمود حسن تريزيجيه مجددا.

النجم السابق لأستون فيلا ذكر في تصريحاته لموقع "فوتبول إنسايدر" اليوم : "جماهير أستون فيلا لم يكونوا في حالة سعادة من تصريحاتي الأخيرة حول تريزيجيه".

وأضاف : "تريزيجيه ظهر بنفس المستوى في مباراة وست هام الماضية، وأهدر فرصة سهلة".

وواصل: "عندما لا تستغل مثل هذه الفرص سيتم معاقبة فريقك على الفور، ولو كانت هذه الفرصة للاعب آخر غير تريزيجيه كانت ستسكن الشباك".

واختتم : "أسلوبه من وجهة نظري في أرض الملعب غير جيد مع أستون فيلا، لمسته الأخيرة سيئة، ويتخذ قرارات خاطئة".