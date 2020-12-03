نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزرقا يخطف فوز مثير من سرس الليان بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف فريق الزرقا فوزا غاليا ومثيرا على حساب فريق سرس الليان، بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس، بالجولة الثانية، لمجموعة القاهرة، من دوري القسم الثاني.



تشكيل سرس الليان



خاض سرس اللقاء بتشكيل مكون من، أحمد رزق، حلمي أحمد، علي صلاح عشري، أحمد عيد، محمد سعيد كشري، أحمد طلعت، أحمد بديوي، محمد خيري، محمد حسين تريكة، احمد عصام شيكو، محمد رمضان حلة. خاض سرس اللقاء بتشكيل مكون من، أحمد رزق، حلمي أحمد، علي صلاح عشري، أحمد عيد، محمد سعيد كشري، أحمد طلعت، أحمد بديوي، محمد خيري، محمد حسين تريكة، احمد عصام شيكو، محمد رمضان حلة. البدلاء، أمين عبد الموجود، محمود شيحه، أحمد عبد الله بيعه، محمد عبد الرحمن عنيه، السيد منير، شريف هيكل، نادر النويهي، أحمد جمال، أحمد سعيد.



تشكيل الزرقا



وجاء تشكيل الزرقا مكون من، عبد الرحمن رخا، أحمد سمير موسى، أحمد عبد الفتاح، محمد عوض الله، محمد عادل مانجا، أحمد أمين، نانا فيدال، محمد السعيد، محمود عبد العليم عوكل، حسام محمد جمالية،محمد عصام. وجاء تشكيل الزرقا مكون من، عبد الرحمن رخا، أحمد سمير موسى، أحمد عبد الفتاح، محمد عوض الله، محمد عادل مانجا، أحمد أمين، نانا فيدال، محمد السعيد، محمود عبد العليم عوكل، حسام محمد جمالية،محمد عصام. البدلاء، مصطفى حمودة، أحمد ابراهيم، محمد شعبان، محمد أبو سليمه، أحمد علي، وليد بدران، ريتشارد، محمد منصور، حسام فتحي. الشوط الأول



شهد الشوط الأول تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث تقدم محمد بدير مانجا للزرقا في الدقيقة 20، ثم تعادل للسرس اللاعب أحمد جمال الوافد الجديد من بتروجت والإسماعيلي مواليد 97.

هدف الفوز

وفي الشوط الثاني حاول سرس الليان إستغلال عامل الملعب، وأضاع لاعبيه أكثر من هدفين مؤكدين، أمام المرمى، منهم فرصة هدف مؤكد من إنفراد، ثم نجح فريق الزرقا في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب البديل، وليد بدران.

الفوز رفع رصيد الزرقا إلى 3 نقاط، وله لقاء مؤجل على ملعبه مع طنطا، بينما توقف رصيد سرس عند 3 نقاط.



حكام المباراة



أدار اللقاء الحكم سعيد حمزة عاونه أسامه السيد وكريم يونس وحكم رابع كريم الدمرداش، وراقب الحكام السيد رمضان.