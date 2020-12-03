نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية المحلة يضرب الرجاء بثلاثية في دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي بلدية المحلة في تحقيق فوز كبير علي الرجاء المطروحي في عقر دارة بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

دخل الرجاء المباراة بقيادة محمد عبد السميع المدير الفني بتشكيل مكون من: محمود حربي، ووليد خميس، ومحمد باستن، ومحمد اسماعيل، وأمير صابر، وسعد ماردونا، وإبراهيم جمال، وخالد ابو زيادة، وجون سيلا، وحمبوزو، ووليد عطية.

بينما دخل رمضان السيد المباراة بتشكيل مكون من : مؤمن جابر، وأحمد ربيع، ومحمد سعيد، ومصطفى طيارة، و عصام الفيومى، ورجب العربى، ومحمد الدغيمى، وأحمد رفعت ريفو، وعمار شرف الدين، وهشام شعبان، وأحمد هريسة



تقدم أحمد هريسة بأول الأهداف في الدقيقة 30 من الشوط الأول، وأضاع سعد ماردونا ضربة جزاء قبل أحراز الهدف مباشرة.