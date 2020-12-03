نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة غياب هالاند عن بوروسيا دورتموند بعد تعرضه للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه نادي بوروسيا دورتموند الألماني رسالة صادمة إلى جماهيره بعد إصابة نجمه الأول إيرلينج هالاند.

وأعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني أن نجمه النرويجي إيرلينج هالاند البالغ 20 عاما سيغيب عن الملاعب حتى يناير المقبل بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية.

وأكد مدرب دورتموند، السويسري لوسيان فافر أن " هالاند لن يلعب حتى يناير المقبل"، وأضاف:"هذا سيؤثر علينا، ويبدو أنه لعب كثيرا في الآونة الأخيرة".

وغاب هالاند عن مباراة فريقه ضد لاتسيو الإيطالي أمس الأربعاء ضمن منافسات المجموعة السادسة للجولة الخامسة من "التشامبيونزليغ"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقطع دورتموند تذكرة دور الـ16 رسميا بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

وسجل هالاند 17 هدفا في 13 مباراة هذا الموسم منها ستة خلال أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا يتصدر بها قائمة هدافي البطولة القارية العريقة.