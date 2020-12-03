فوز المنصورة والنصر والزرقا وخسارة الرجاء بالقسم الثاني

النصر يفوز على جمهورية شبين

حقق النصر فوزا غاليا وعريضا على ملعبة بأربعة أهداف مقابل هدف، على حساب ضيفه، فريق جمهورية شبين، سجلهم أحمد مجدي كهربا بالشوط الأول، وأحمد كالوشة، وأحمد حسين "هدفين" بالشوط الثاني، وسجل لشبين السيد شعبان عقب الهدف الثالث للنصر، كما أضاع شريف مجدي ركلة جزاء لشبين.

سرس الليان يخسر من الزرقا

خسر سرس الليان على ملعبه، من الزرقا بهدفين لهدف، في لقاء مثير، شهد تقدم الزرقا بالدقيقة 20 عبر اللاعب محمد بدير مانجا، وقبل ختام الشوط الأول سجل سرس هدف التعادل للاعب أحمد جمال، وفي الشوط الثاني، سجل الزرقا هدف الفوز عن طريق البدليل وليد بدران بالدقيقة 89.

المنصورة يهزم بني عبيد

حقق المنصورة فوزا غاليا بهدف على حساب بني عبيد، سجله اللاعب محمد نجاتي من ركلة جزاء قبل ختام الشوط الأول، ليرتفع رصيد فريقة إلى 4 نقاط، ويبقى بني عبيد برصيد نقطة وحيدة.

الرجاء يسقط على ملعبه

خسر الرجاء على ملعبه من بلدية المحلة، بثلاثية دون مقابل، حيث أضاع سعد مارادونا ركلة جزاء للرجاء في الدقيقة 20 ، ثم جاء هدف التقدم للبلدية عن طريق أحمد هريسة بالدقيقة 30 للشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز هشام شعبان هدفين للبلدية في الدقيقتين 51 ، و74 ليرفع البلدية رصيدة للنقطة الرابعة، ويتوقف رصيد الرجاء عند نقطة وحيدة.