المدير الفنى لكوكاكولا: الفوز على المريخ معنوى.. ونطمح فى المنافسة بقوة

أكد محمد عبد الله المدير الفنى لكوكاكولا أن الفوز الذى حققه الفريق اول امس الثلاثاء على المريخ البورسعيدى بهدف فى الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري الممتاز ب هو فوز معنوى من الدرجة الأولى مؤكدا ان الفريق كان يحتاج للثلاث نقاط بعد الخسارة من بتروجت فى الجولة الاولى
واشاد عبد الله بالروح العالية للاعبين خلال المباراة بالاضافة الى تنفيذهم لكافة النواحى التيكتيكية والتعليمات التى حصلوا عليها قبل المباراة وبين الشوطين مضيفا أن الفوز سيعطي دفعة قوية للاعبين خلال المباريات المقبلة.
وأضاف المدير الفنى لكوكاكولا أن مجلس الإدارة بقيادة المهندس مجدى اسماعيل يبذل قصارى جهده من أجل دعم الفريق بجانب الدعم المعنوي مؤكدا ان الفوز على المريخ مجرد بداية لباقى مباريات المجموعة من اجل المنافسة بقوة على الصعود للدورى الممتاز.
وبدأ الفريق الأول لكوكاكولا استعداداته للمباراة المقبلة في الاسبوع الثالث لمجموعة القاهرة امام منتخب السويس والمقرر لها الأربعاء القادم على ستاد السويس
وكانت نتائج الجولة في مجموعة القاهرة كالتالي :
وجاءت النتائج كالتالي :
طنطا 0-1 الترسانة
السكة الحديد 0-0بتروجيت
كوكاكولا 1-0 المريخ
النجوم 0-0 منتخب السويس
بورتو السويس 1-1نادي زد
القناة 3-1 الداخلية
ترتيب المجموعة كالتالي :
ترتيب مجموعة القاهرة
- بتروجيت : 4 نقاط
- القناة: 4 نقاط
- الترسانة: 4 نقاط
- كوكاكولا: 3 نقاط
- المريخ : 3 نقاط
- السكة الحديد : نقطتين
- منتخب السويس:نقطتين
- بورتو السويس: نقطتين
- زد إف سي: نقطتين
- النجوم: نقطة
- الداخلية: نقطة
- النصر: نقطة
- سرس الليان : 0
- الزرقا : 0
- طنطا : 0
- جمهورية شبين : 0
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