الدوري السعودي.. النصر يواصل السقوط بالخسارة أمام أبها 2 - 1.. فيديو

سقط فريق النصر أمام مضيفه أبها بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب المحالة، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري السعودي " دوري محمد بن سلمان".
أنهى فريق النصر الشوط الأول متقدما بهدف سجله أيمن يحيى سالم، في الدقيقة 19 من عمر المباراة.
وفي الشوط الثاني تمكن أبها من إدارك التعادل كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 55، قبل أن يعود نفس اللاعب ويتمكن تسجيل هدف الفوز في الدقية 69.
وسيطر النصر على مجريات المباراة بنسبة استحواذ 63% مقابل 37% لـ أبها، وسدد 21 تسديدة منها 11 على المرمى.
في المقابل كان أبها أكثر فاعلية على المرمى، حيث سدد 8 تصويبات فقط طوال المباراة، منها 4 على مرمى جاء منها هدفان.
وبهذه النتيجة يواصل النصر نزيف النقاط في مسابقة الدوري السعودي بالهزيمة آخر مباراتين، بالإضافة إلى خسارة كأس خادم الحرمين الشريفين السبت الماضي، بعد الهزيمة أمام الهلال 2 - 1.
ورفع فريق أبها رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، بينما تجمد النصر عند 3 نقاط في المركز الـ 15.
كانت تقارير صحفية سعودية أشارت مؤخرا الى أن روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر بات قريبا من الرحيل عن العالمي بسبب سوء النتائج.
يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
ويلتقي في هذا التوقيت، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الهلال مع الفتح.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، بينما يحل الفتح في المركز الرابع بـ 10 نقاط.
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