أول "قعدة" بعد رحيل مرتضى.. لجنة الكرة بنادي الزمالك تجتمع بـ باتشيكو

تجتمع حاليا لجنة الكرة بنادي الزمالك مع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة بالنادي الأبيض.
وستتطرق الجلسة لمناقشة احتياجات الفريق وعرض صفقة أمير عادل على المدرب البرتغالي بالإضافة لمناقشة ملف الصفقات والراحلين.
وسيتم اخطار المدير الفني بتجديد الثقة فيه خلال الفترة الحالية والتأكيد على دعم الإدارة له قبل انطلاق الموسم المقبل
و تواجد أمير عادل أو "ألكسندر ياكوبسن"، صاحب الجنسيتين المصرية والدنماركية، المنضم الزمالك مؤخرا في مقر القلعة البيضاء اليوم بعد الانتقال للفريق لمدة أربعة مواسم.
وعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض اليوم واللجنة المؤقتة لإدارة شؤون القلعة البيضاء .
وكان اللاعب وقع على العقود رسميا في جلسة مع عبد الحليم علي مدير الكرة بالقلعة البيضاء ولم تكلف الصفقة الزمالك أي تكاليف مالية سوى راتب اللاعب في ظل عدم ارتباط اللاعب بتعاقد مع أي نادٍ.
ويبلغ أمير عادل من العمر 26 عامًا، لاسيما وأنه من مواليد شهر مارس عام 1994، وتعتبر آخر محطاته مع نادي ساربسبورغ 08 النرويجي.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو رحب باتمام التعاقد مع اللاعب في الفترة الحالية ومن المقرر أن ينتظم أمير عادل في التدريبات يوم السبت المقبل .
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