وزير الرياضة يزور نادي الزمالك.. ما السبب؟

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر نادي الزمالك مساء اليوم؛ لزيارة القلعة البيضاء.
وحرص وزير الرياضة على القيام بجولة تفقدية في النادي قبل الاجتماع باللجنة المؤقتة لإدارة النادي.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت حل مجلس إدارة الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي تضم كلا من أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
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