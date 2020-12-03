حصار كورونا.. ضربة موجعة في الأهلي قبل خوض نهائي كأس مصر

تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ضربة موجعة قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء السبت المقبل بملعب برج العرب فى نهائى كأس مصر .

وتأكد غياب وليد سليمان وأليو ديانج وأحمد ياسر ريان عن مواجهة طلائع الجيش بسبب استمرار إيجابية مسحة كورونا لديهم وذلك عقب خضوعهم إلى مسحة قبل عدة ساعات وفقا لما أكد الإعلامى أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " .

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع " فيس بوك " قائلا: " استمرار إيجابية مسحة فيروس كورونا أليو ديانج ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان وفي انتظار المسحة الجديدة خلال أيام " .

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

ووجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إنذارًا شديد اللهجة للاعبيه عقب مباراة الإتحاد السكندري التي حسمها المارد الاحمر 2-1 وتأهل لنهائي مسابقة كأس مصر المقرر لها بعد غد السبت.

وعقد موسمياني محاضرة مصغرة مع لاعبيه عقب المباراة ظهر فيها غاضبًا بشدة رغم الفوز علي زعيم الثغر والتأهل لنهائي بطولة كأس مصر، وقال المدرب الجنوب أفريقي للاعبيه: "حققتم إنجازًا بمعني الكلمة وهو الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا ولكن أمامنا بطولة أخرى ويجب التركيز فيها وحسمها".

وأضاف: "أنتم تلعبون في الأهلي الذى لا يعرف سوى لغة البطولات وما حدث لا أريد تكراره ..لدينا مهمة صعبة أمام فريق قوي أقصى ثاني وثالث الدوري وهو طلائع الجيش ويجب تحقيق لقب كأس مصر".

ورغم كلمات موسيماني القاسية، لكن الحقيقة أن المدرب أراد تعنيف لاعبيه فقط لغلق ملف الاحتفالات ويكون لديه خبرات التواجد في فريق كبير بحجم الأهلي، وهو يدرك أن الفوز بدوري أبطال أفريقيا أهم حدث للجماهير الحمراء.