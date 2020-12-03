نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح مثير من مورينيو قبل مواجهة آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قلل مدرب فريق توتنهام هوتسبير، البرتغالي جوزيه مورينيو، من أهمية السجل المثالي أمام فريق آرسنال، والذي لم يخسر أمامه قط من قبل.

وواجه المدرب البرتغالي الجانرز في 10 مناسبات سابقة سواء مع تشيلسي أو مانشستر يونايتد أو السبيرز ونجح خلالها في تحقيق 6 انتصارات وأربعة تعادلات.

ومع ذلك، لا يرى مورينيو أن هذا السجل المثير سيخدمه خلال مواجهة الفريقين المقبلة المقرر لها الأحد المقبل.

وقال مدرب السبيرز خلال المؤتمر الصحافي الرسمي قبيل مواجهة لاسك النمساوي بالدوري الأوروبي "هذا الأمر لا يعني شيئا لهذه المواجهة. إنه مجرد تاريخ ليس أكثر. في الحقيقة هذا الأمر لا يهمني".