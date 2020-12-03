نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور .. النصر يتصدر قمة القاهرة بالفوز علي جمهورية شبين برباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فريق النصر قمة المجموعة الثانية (القاهرة) بتحقيق الفوز علي جمهورية شبين بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن الجولة الثانية بدوري القسم الثاني .جاءت المباراة قوية منذ بدايتها وتمكن النصر إحراز الهدف الاول عن طريق احمد مجدي كهربا في الدقيقة 26 وفي 36 أحرز كهربا الهدف الثاني والذي تم الغاءه بداعي التسلل .

وفي الشوط الثاني أحرز احمد كالوشا الهدف الثاني للنصر من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 20 .



وعقب الهدف الثاني شن جمهورية شبين أكثر من هجمة علي النصر ولكن تألق عمرو شعبان حارس المرمي والدفاع حال دون إحراز هدف كنا اهدر شريف مجدي ركلة جزاء لشبين.

وفي الدقيقة 37 تمكن أحمد حسين من تسجيل الهدف الثالث للنصر من مهارة فردية عالية.

ونجح سيد شعبان في ادراك الهدف الاول لشبين في الدقيقة 41 من تسديدة في الزاوية اليمني .



وفي الدقيقة 44 واصل احمد حسين تألقه بتسجيل الهدف الرابع لينتهي اللقاء بفوز النصر وحصد الثلاث نقاط ليرفع رصيده الي 4 نقاط متصدرا قمة المجموعة بفارق الأهداف مع بتروجيت والقناة والترسانة .