المقاولون يواصل استعداداته لملاقاة بطل جيبوتي في الكونفيدرالية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، استعدادته لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، المقرر له غدًا الجمعة، ضمن إياب دور الـ64 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد ذئاب الجبل بقوة لمواجهة أرتا سولار، ويسعى لتخطي عقبة الفريق الجيبوتي، للصعود لدور الـ32 من البطولة الكونفدرالية، ومواجهة النجم الساحلي التونسي.

ويلتقي الفريقان، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً، كانت مباراة الذهاب، انتهت بفوز ذئاب الجبل، بهدف نظيف، بجيبوتي.

وأكد محمد عادل، المشرف على الكرة وعضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أن ناديه تعاقد مع باسم علي، لاعب الأهلي المعار لفريق الجونة في صفقة انتقال حر. وقال عادل في تصريحات خاصة لصدى البلد ، إن باسم علي وقع على عقود انتقاله إلى المقاولون العرب لمدة 3 أعوام في صفقة انتقال حر. كان باسم علي قد رفض الاستمرار مع فريق الجونة في الموسم الجديد رغم محاولات تجديد إعارته على غرار ما تم مع زميله المدافع محمود الجزار الذي وقع عقدًا جديدًا مدته موسم واحد بنية البيع. وكان الجونة تعاقد مع باسم علي خلال الانتقالات الصيفية الماضية عل سبيل الإعارة قادمًا من صفوف الأهلي لمدة موسم. كان مسئولو المقاولون أبدوا رغبتهم بضم ظهير أيمن خلال الفترة الماضية، وبدأ مسؤولو النادي بالتواصل مع باسم علي من أجل الإنضمام للفريق، ولتعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد الكروي، والمنافسة على المربع الذهبي بالدوري بالإضافة للمشاركة بالكونفدرالية الأفريقية . وأبرم المقاولون العرب، حتى الآن 7 صفقات هم، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبد العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، بالإضافة لخالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، و الأقتراب من ضم كابوريا. وفي سياق آخر توصل مسؤولو نادي المقاولون العرب، لإتفاق نهائي مع نظيره الإسماعيلي بشأن ضم حمدي زكي لاعب الدراويش. وأكد المقاولون العرب بأن اللاعب بات قريبًا من ضم حمدي زكي لصفوف الفريق، بصيغة بيع نهائي، من أجل تعزيز صفوف ذئاب الجبل، استعدادا للموسم الجديد والكونفدرالية الأفريقية. ويسعى النحاس المدير الفني لفريق المقاولون، لتعزيز خط هجوم ذئاب الجبل، خاصة، بعد ابتعاد شكري نجيب عن الصورة وصعوبة عودته بعدما قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع المقاولون، وقدم موسم جيد مع الفريق . في سياق متصل، وصلت في الساعات الأولى من صباح الإثنين ، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب للقاهرة بعد خوض لقاء أرتا سولار في الكونفدرالية . وحرص المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام علي الكرة بالنادي، علي إستقبال البعثة في مطار القاهرة وهنأهم علي الفوز بضرية البداية بالبطولة الأفريقية، كما تواجدت بعض الجماهير في استقبال الفريق . أعلن باسم علي الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي رحيله عن النادي الأحمر بعد عدة سنوات قضاها داخل جدران القلعة الحمراء. وقال باسم علي في تصريحات صحفية:"رحلت عن الأهلي بعد عدة مواسم قضيتها داخل جدران النادي الأحمر ساهمت خلالها في التتويج بعدد من الألقاب مع الفريق". وأضاف باسم :"سأنضم إلى نادي المقاولون العرب وهو بيتي، الذي تربيت فيه وسأعود إليه في صفقة انتقال حر بعد رحيلي عن النادي الأهلي". وكان باسم علي قد لعب معارًا في الموسم الماضي لنادي الجونة لكن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رفض استمراره مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل ووافق على رحيله عن النادي الأحمر.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لتحفيزهم قبل مباراة العودة أمام ارتا سولار بطل جيبوتي.

ووصلت بعثة فريق أرتا سولار أمس الأربعاء للقاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، فيما عادت بعثة ذئاب الجبل من جيبوتي صباح يوم الأثنين.

أجرى لاعبو المقاولون العرب، والجهاز الفني والإداري مسحة كورونا أمس الأربعاء، قبل 48 ساعة من مباراة العودة التي ستكون يوم الجمعة المقبلة.

وأبرم المقاولون العرب، حتى الآن 10 صفقات هم، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبد العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، بالإضافة لخالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، و كابوريا لاعب الزمالك، وباسم علي لاعب النادي الأهلي وحمدي زكي لاعب الإسماعيلي.

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