الاصل مش عند أي حد.. خالد الغندور يطالب الزمالك بتعديل عقد زيزو

وفجر أحمد سيد زيزو نجم الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التصريحات التى أدلى بها محمد حبشى وكيل أعمال السويسرى جروس المدير الفنى السابق للفريق الأبيض والتي ادعى فيها وكالته لزيزو.
وكتب زيزو عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور قائلا باللغة الإنجليزية : ماليش وكيل أعمال .
وكان حبشى قد كشف حقيقة انتقال زيزو مثلما تردد للنادي الأهلى فى الفترة المقبلة.
وقال محمد حبشى فى تصريحات صحفية أن ما يتردد عن انتقال زيزو للنادي الأهلى ليس صحيحا بالمرة وأن هذه شائعات الهدف منها النيل من علاقة اللاعب القوية بجماهير القلعة البيضاء.
وشدد حبشى على أن زيزو يتبقى له فى عقده مع الزمالك موسمين ولن يرحل عن القلعة البيضاء الا بموافقة إدارة النادي.
ورفض زيزو التطرق حول رحيله مع اللجنة المؤقتة التي تدير النادى أو لجنة الكرة إلا بعد وصول عرض رسمي يليق بإمكانياته وتاريخ الزمالك.
وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة بالزمالك قد تعاقد مع زيزو قادما من رحلة احتراف بالدوري البرتغالي فى صفقة انتقال حر قبل موسم ونصف.
وتألق زيزو بقوة مع الزمالك وساهم فى الفوز بأربعة القاب الموسم الماضى الكونفيدرالية وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقى.
ونجح زيزو فى نيل قناعات حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر والذى ضم اللاعب فى آخر معسكرين للفراعنة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 .
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