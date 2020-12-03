إيطاليا تصطدم بإسبانيا وفرنسا تواجه بلجيكا فى قرعة دوري الأمم الأوروبية

ويلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في ملعب يوفنتوس يوم 10 أكتوبر.

وهو نفس يوم المباراة النهائية بين الثنائي الفائز على ملعب سان سيرو في العاصمة ميلانو.

ولم يسبق للمنتخبات الأربعة الفوز بالبطولة أو التواجد حتى في المربع الذهبي، إذ تعد البرتغال حاملة اللقب بعد فوزها على هولندا في نهائي النسخة السابقة –الأولى في تاريخ المسابقة-

وتأهل المنتخب الإيطالي، بعد تصدره المجموعة الأولى، برصيد 12 نقطة، وصعد منتخب بلجيكا، بعد تصدره المجموعة الثانية، برصيد 15 نقطة، والمنتخب الفرنسي عن المجموعة الثالثة، برصيد 16 نقطة، وأخيرا منتخب إسبانيا، بتصدره المجموعة الرابعة، برصيد 11 نقطة.

وتستضيف إيطاليا، مواجهات نصف نهائي والمباراة النهائية، لدورى الأمم الأمم الأوروبية، حيث ستقام المواجهات فى مدينتى ميلانو وتورينو.

وتقام مباراتى الدور نصف النهائي يومى 6 و7 أكتوبر من العام المقبل، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لدوري الأمم الأوروبية يوم 10 أكتوبر من العام المقبل 2021.

جدير بالذكر أن، منتخب البرتغال، هو حامل لقب النسخة الأولى من بطولة دورى الأمم الأوروبية، بعد فوزه فى المباراة النهائية على منتخب هولندا، بهدف نظيف.