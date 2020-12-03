بعد رفضه الانتقال للأهلي.. هاشتاج #زيزو تريند على تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #زيزو بعد تداول أنباء عن رفض أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك التفاوض مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏جمهور الزمالك يطمن بيبو مستحيل يحاول خطف لاعب منهم في الظروف ده أولا أخلاق الأهلي تمنع ثانيا عشان جو المؤامرة علي العكس تماما الأهلي لو بايده يساعد الزمالك هيساعده لأن خلافهم ماكنش مع الزمالك او جمهوره فلو الأهلي معروض عليه زيزو وبن شرقي ومصطفي وفرجاني وعليهم مليار مش هياخدهم" و"إحنا بنشكر المستشار محمد عطية مسؤول ملف الألعاب بالنادي اللي استجاب على الفور وعدل عقود ابو جبل وشيكابالا ومصطفى محمد بعد أداء موسم كبير برجاء وضع اللاعب احمد زيزو في عين الاعتبار، لأن عقده كان ضعيف وقت التعاقد معاه، لكن اللاعب أثبت جدارته".

وقال آخرون "‏‏سيبك من الكلام بتاعهم، اقسم بالله مرعوبين أن زيزو يهرب ويجي الاهلى نفس الكلام كان على كهرباء.. دلوقتى زيزو بيقفل فى وش أمير توفيق التليفون والله لو عايزين نخد مين فى النادى ده هنخده وبمزاجه وبكامل قوته العقلية عشان عارف انو رايح لبطولات ومحدش هياكل عليه جنيه زى غيره" و"‏‎بالعقل كده أمير توفيق مش هيروح يكلم واحد لسه فى عقده سنتين".

وأثار أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الجدل من جديد بعد حذف الأستوري التي قام بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام التي أكد خلالها أنه لا يتعامل مع أي وكيل لاعبين.

وكانت الساعات الماضية شهدت أنباءً تشير إلى دخول الأهلى فى مفاوضات مع اللاعب لحسم ضمه خلال الفترة المقبلة بعد تألقه اللافت مع الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.

وكتب زيزو قبل ساعات أنه لا يتعامل مع أى وكيل لاعبين بعد خروج أحد الوكلاء أمس وتأكيده بأن اللاعب خارج حسابات الأهلى، قبل أن يعود زيزو ويحذف الاستورى الخاص به.