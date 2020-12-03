تأهل 52 مرة.. تاريخ النادي الأهلي في بطولة كأس مصر

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه طلائع الجيش يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء علي ملعب برج العرب بالاسكندرية في نهائي بطولة كأس مصر .

ووصل فريق الأهلي إلى نهائي البطولة بعد الفوز علي الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بينما وصل طلائع الجيش بعد إقصاء الزمالك في نصف نهائي البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونعرض لكم تاريخ الأهلي في بطولة كأس مصر :

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر للمرة 52 في تاريخه منذ إنشاء البطولة عام 1921.

حقق الأهلي اللقب 36 مرة منها مرتان مناصفة مع الزمالك وحصل علي مركز الوصافة 15 مرة .

أول القاب الاهلي في بطولة كأس مصر موسم 1923-1924 " في الموسم الثالث للبطولة بعد الفوز علي فريق السكة الحديد بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف .

وخسر الأهلي البطولة لأول مرة في تاريخه أمام الاتحاد السكندري موسم 1925-1926 .

أخر لقب للنادي الاهلي في بطولة كأس مصر موسم 2016-2017 بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين مقابل هدف .

وكانت أكبر نتيجة فوز للنادي الأهلي امام فريق الترسانة 6 أهداف دون رد في نهائي الكأس موسم 1949-1950 .

علي جانب آخر يشارك فريق طلائع الجيش في نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه .