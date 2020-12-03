خاص بالأسماء.. 33 لاعبًا في قائمة الأهلي الأفريقية

كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني للاهلي قد قام بقيد 33 لاعبًا في القائمة الأفريقية للمشاركة في النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا . وقالت المصادر إن القائمة شملت استبعاد أحمد الشيخ وصالح جمعة بالإضافة إلى أليو بادجي ورمضان صبحي وأحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي بعد رحيلهم بجانب محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة. وضمت القائمة كل من: حراسة المرمى : محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – سعد سمير – أيمن أشرف – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام – علي معلول – محمود وحيد. خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – أكرم توفيق – ناصر ماهر – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – محمود كهربا – جيرالدو – وليد سليمان _ محمد شريف . خط الهجوم: مروان محسن – جونيور أجايي – صلاح محسن – أحمد ياسر ريان. كما ضمت القائمة 5 لاعبين تحت السن بينهم عربي بدر ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا وأثنين آخرين من قطاع الناشئين. وقرر الجهاز الفني للفريق الأحمر تأجيل قيد 7 مقاعد جديدة لشهر يناير في ظل وجود ضغوط لتعديل مواعيد القيد المحلي لتناسب القاري وذلك بعد تعديل القوائم بالبطولات الأفريقية إلى 40 لاعبًا.

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