الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن نجم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤولي النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا، بشأن طلب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة الكابتن محسن صالح، الاستغناء عن مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية، وعدم تفعيل عقد مع النادي.

وأكد مصدر داخل الأهلي، أن كل ما يتردد بشأن عدم تفعيل عقد مروان محسن مع الأهلي، ليس له أي أساس من الصحة، مشددًا على أن مروان محسن من اللاعبين المميزين داخل الفريق، ولهذا تم تجديد عقده في نهاية الموسم الماضي .

وأوضح أن ترديد مثل هذه الشائعات في هذه الفترة يهدف إلى ضرب استقرار الفريق، قبل خوض المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، أمام طلائع الجيش، مساء يوم السبت القادم، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلي قد تُوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي للمرة التاسعة في ترايخه بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف.